Grande Fratello: come sta Giuseppe Garibaldi, ultime notizie dalla famiglia

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello? Il concorrente è stato costretto a lasciare momentaneamente la Casa più spiata d'Italia per motivi di salute. Nelle ultime ore l'altra gieffina Rosy Chin ha tranquillizzato tutti: mentre parlava con Federico Massaro ha detto che Garibaldi "mangia, parla, si alza da solo dal letto. Stanno facendo gli ultimi accertamenti ma sembrerebbe essere tutto ok".