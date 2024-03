Gf, il fratello di Greta contro Massimiliano Varrese: calci e pugni dopo la finale

Grande Fratello, perché Massimiliano Varrese e il fratello di Greta Rossetti hanno litigato

Stefano Miele, tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha spiegato in una diretta su Instagram il motivo della rabbia di Josh Rossetti nei confronti di Massimiliano Varrese. "In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza", ha raccontato Miele. Dunque sarebbe stata tutta una questione di gelosia e provocazioni: Massimiliano ha scoperto della nuova relazione di Monia (sua ex fiamma) con Josh e avrebbe iniziato a provocarla con applausi ironici ma a rispondere è stata la "furia" Rossetti.