Bufera Gf, Cristina Plevani attacca Perla: la polemica infiamma i social

Grande Fratello, Plevani contro Petra: i dettagli

"Premetto che l’ho visto (il reality, ndr) solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei. Una donna dalla dialettica impeccabile", l'opinione di Cristina Plevani che ha elogiato la seconda classificata, Beatrice Luzzi, snobbando la vincitrice Petra: "Peccato che Beatrice abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?". Secondo molti, quest'ultima altro non è che una frecciata alla stessa Perla Vatiero, in riferimento ai video virali sul web in cui si sente la vincitrice del GF sbagliare la coniugazione di alcuni verbi. Una situazione incandescente, destinata a precipitare nelle prossime ore.