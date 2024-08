Grande Fratello: svelati i nomi dei concorrenti Vip della nuova edizione

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello, ancora una volta con concorrenti Vip e Nip. Davide Maggio ha svelato in anteprima i nomi dei personaggi noti che tra qualche settimana varcheranno la famosa Porta Rossa. Ci saranno: l’attrice americana Clarissa Burt, l’ex Thorne di Beautiful Claytorn Norcross, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la modella brasiliana Helena Prestes e l’attore spagnolo Iago Garcia. Figurano nel cast pure: le ex ragazze di Non è la Rai Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, la cantante Jessica Morlacchi, l’attore Luca Calvani, l'ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta e l’influencer ed ex volto de Il Collegio Giulia Mannucci.