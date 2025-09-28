Caso al Grande Fratello: Roberta, Sergio e Rocco assenti nel documentario. Svelati i motivi

ROMA - Il Grande Fratello festeggia 25 anni di vita e li celebra con un documentario - pubblicato lo scorso 26 settembre da Mediaset ed Endemol - che ripercorre le tappe di un reality show (dalla costruzione della casa alle immagini inedite fino alle interviste esclusive) entrato nel cuore degli italiani. I fan più attenti avranno però notato alcune assenze in particolare, quelle di Roberta Beta, Sergio Volpini e Rocco Casalino . Nelle ultime ore sono emersi i presunti motivi per cui i tre storici concorrenti della prima edizione avrebbero deciso di non partecipare.

Documentario Grande Fratello, assenti Roberta, Sergio e Rocco: i dettagli

Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, sarebbero diverse le motivazioni che avrebbero spinto i tre grandi assenti a non partecipare al reportage. Rocco Casalino, diventato negli anni uno dei volti più noti della politica italiana, avrebbe semplicemente rifiutato l’invito della produzione pur restando in buoni rapporti con alcuni ex concorrenti, come Marina La Rosa, con cui si sarebbe mantenuto in contatto nel corso degli anni. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Roberta Beta che avrebbe deciso di non partecipare al documentario per questioni private o professionali. Il 14 settembre scorso la stessa Roberta aveva celebrato i 25 anni della trasmissione con un post affettuoso su Instagram. Infine Sergio Volpini non avrebbe invece dato il suo assenso al progetto nonostante l'invito: l'assenza di 'Ottusangolo', celebre soprannome di Sergio, sarebbe strettamente connessa alla polemica scoppiata dopo il 2020 quando fu eliminato dal Grande Fratello in seguito a un televoto lampo dopo le frasi controverse di Salvo Veneziano. Anche se Volpini non fu il protagonista delle dichiarazioni, l’esclusione avvenne per non essersi dissociato, insieme a Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.