Grande Fratello Vip si farà, spunta la data del ritorno nel 2026

Torna in tv il Grande Fratello Vip . Dopo settimane di incertezze, ipotesi di pausa e riflessioni sul futuro del format, il reality di punta di Canale 5 sarebbe destinato a tornare in onda nel 2026. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui il programma – affidato ancora una volta alla conduzione di Alfonso Signorini – avrebbe già una finestra di collocazione in palinsesto. La data individuata sarebbe quella di lunedì 2 marzo 2026 , in prima serata e nel giorno tradizionalmente riservato al reality. Non è escluso, tuttavia, che la partenza possa essere anticipata di qualche giorno per esigenze di palinsesto ancora in fase di assestamento. Le cautele restano d’obbligo, ma i segnali indicano una decisione ormai presa.

Grande Fratello Vip, le parole di Pier Silvio Berlusconi

Solo pochi giorni fa, nel corso di un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che il futuro del Grande Fratello Vip fosse ancora oggetto di valutazione. Da un lato, la necessità di far riposare un format storico, dall’altro l’importanza strategica di un prodotto capace di garantire continuità e risultati dignitosi a una rete commerciale come Canale 5. "Entro dieci giorni decideremo", aveva detto l’amministratore delegato di Mediaset. Una frase che oggi sembra aver trovato una risposta. Berlusconi aveva anche sottolineato la necessità di una profonda evoluzione del programma, più che di una semplice riproposizione. Un rinnovamento che potrebbe tradursi in cambiamenti strutturali e narrativi, soprattutto ora che la versione Nip, condotta da Simona Ventura, si avvia alla conclusione.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

Resta aperto il capitolo del cast del Grande Fratello Vip 2026, sul quale al momento non esistono conferme ufficiali. I nomi che circolano, rilanciati da siti e addetti ai lavori, spaziano dal mondo dei reality a quello dello spettacolo: ex protagonisti di Temptation Island e Uomini e Donne, ma anche volti noti come Rocco Siffredi, Donatella Rettore, Alba Parietti, Aida Yespica.