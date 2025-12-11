Ilary Blasi torna in tv, l'annuncio di Pier Silvio che svela: "Stop all'Isola dei Famosi"

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione, dove ormai manca dalla scorsa estate (eccezione fatta per la breve incursione ad Amici di ottobre). A farlo sapere Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ad un incontro con i giornalisti per fare il punto della situazione sugli ultimi mesi dell'azienda televisiva. "Ilary fa parte della squadra - ha assicurato Pier Silvio - ci sono dei progetti ma è presto dire quale. Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di Battiti. Vorremmo fare degli speciali di Battiti live in primavera, ecco Ilary potrebbe avere una prima opportunità già in primavera". L'ex moglie di Totti dovrebbe poi tornare al timone della kermesse musicale la prossima estate.

Stop a L'Isola dei Famosi, non tornerà

Nel futuro televisivo di Ilary Blasi tanta musica ma basta reality show. Dopo il flop di The Couple la conduttrice romana si è allontanata dal genere e ora Pier Silvio Berlusconi ha deciso anche di cancellare dal palinsesto L'Isola dei Famosi, in passato condotto proprio da Ilary e lo scorso anno da Veronica Gentili. "Ad oggi, per la primavera 2026, non è prevista. Tornerà o il prossimo autunno o nella primavera successiva. Stiamo anche aspettando di vedere l'evoluzione del produttore del Grande Fratello, bisogna fare di più perchè sia secondo noi che secondo Endemol va evoluto", ha dichiarato l'ad.

In bilico il Grande Fratello Vip

In bilico anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini: "Non abbiamo ancora deciso se GF Vip partirà. Se dovessi decidere oggi direi di sì. Ma dobbiamo fare delle valutazioni. Entro la prossima settimana decideremo se farlo in primavera. Pensiamo che sarebbe più giusto dare un po' di tempo per riposare. - ha detto Pier Silvio - È una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma, dall'altra viviamo di una struttura di palinsesto e avere un programma che ti consente di fare un risultato dignitoso per una tv commerciale è abbastanza importante. Ad oggi è più si".