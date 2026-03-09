Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: il cast ufficiale di 16 concorrenti  

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi

Nel cast del GF Vip 2026 figurano due volti già legati al programma: Adriana Volpe e Antonella Elia. Entrambe torneranno nella Casa più spiata d'Italia dopo aver partecipato come concorrenti alla quarta edizione e aver ricoperto successivamente il ruolo di opinioniste in studio. Accanto a loro ci saranno anche Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Completa il gruppo dei volti più noti Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle e in passato insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Altri concorrenti, l’attore e comico Dario Cassini, già visto a L’Isola dei Famosi, e il conduttore Marco Berry, storico volto del programma Le Iene. Ci sarà pure la comica e imitatrice Francesca Manzini, figlia dello storico team manager della Lazio. E poi il rapper GionnyScandal, Raul Dumitras e Lucia Ilardo, entrambi provenienti da Temptation Island, così come Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. Nel gruppo anche Blu Barbara Prezia, vista a Pechino Express, Renato Biancardi da Ex on the Beach Italia, Ibiza Altea da Too Hot to Handle Italia e Giovanni Calvario, volto di Love Is Blind Italia.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip partirà il prossimo martedì 17 marzo. Ilary Blasi sarà affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.