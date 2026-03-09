Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: il cast ufficiale di 16 concorrenti  

Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: il cast ufficiale di 16 concorrenti  

Svelato il cast del nuovo Grande Fratello Vip: tra i concorrenti Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. E c'è anche un nome legato alla Lazio
3 min
TagsIlary Blasi

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è stato svelato ufficialmente attraverso i profili social del programma, che con una serie di video pubblicati uno dopo l’altro hanno presentato i nuovi concorrenti della prossima edizione. Un gruppo eterogeneo di volti più o meno noti del mondo dello spettacolo che si preparano a entrare nel reality show, guidato di nuovo da Ilary Blasi.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi

Nel cast del GF Vip 2026 figurano due volti già legati al programma: Adriana Volpe e Antonella Elia. Entrambe torneranno nella Casa più spiata d'Italia dopo aver partecipato come concorrenti alla quarta edizione e aver ricoperto successivamente il ruolo di opinioniste in studio. Accanto a loro ci saranno anche Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Completa il gruppo dei volti più noti Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle e in passato insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Altri concorrenti, l’attore e comico Dario Cassini, già visto a L’Isola dei Famosi, e il conduttore Marco Berry, storico volto del programma Le Iene. Ci sarà pure la comica e imitatrice Francesca Manzini, figlia dello storico team manager della Lazio. E poi il rapper GionnyScandal, Raul Dumitras e Lucia Ilardo, entrambi provenienti da Temptation Island, così come Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne. Nel gruppo anche Blu Barbara Prezia, vista a Pechino Express, Renato Biancardi da Ex on the Beach Italia, Ibiza Altea da Too Hot to Handle Italia e Giovanni Calvario, volto di Love Is Blind Italia.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

Alessandra Mussolini
Adriana Volpe
Antonella Elia
Blu Barbara Prezia
Dario Cassini
Francesca Manzini
GionnyScandal
Giovanni Calvario
Ibiza Altea
Lucia Ilardo
Marco Berry
Nicolò Brigante
Paola Caruso
Raul Dumitras
Raimondo Todaro
Renato Biancardi

Il Grande Fratello Vip partirà il prossimo martedì 17 marzo. Ilary Blasi sarà affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di GF VIP

Da non perdere

Ilary con Achille LauroLa cena tra Totti e Gasperini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS