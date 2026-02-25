Grande Fratello, c'è la data di inizio. Con Ilary Blasi le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

ROMA - Sale l'attesa per la prima puntata della nuova edizione del 'Grande Fratello Vip' , che sarà condotta da Ilary Blasi. E dopo le indiscrezioni sul cast circolate nei giorni scorsi , c'è la data ufficiale d'inizio.

Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: la data di inizio

Come annunciato da Mediaset infatti, la trasmissione andrà in onda in prima serata su 'Canale 5' da martedì 17 marzo. Ad affiancare la conduttrice Ilary Blasi ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format di 'Endemol Shine Italy' è dunque pronto a tornare con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale.