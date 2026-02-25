Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Grande Fratello, c'è la data di inizio. Con Ilary Blasi le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Mediaset ha annunciato il giorno in cui partirà la nuova edizione del programma, che andrà in onda su Canale 5: tutti i dettagli
2 min

ROMA - Sale l'attesa per la prima puntata della nuova edizione del 'Grande Fratello Vip', che sarà condotta da Ilary Blasi. E dopo le indiscrezioni sul cast circolate nei giorni scorsi, c'è la data ufficiale d'inizio.

Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: la data di inizio

Come annunciato da Mediaset infatti, la trasmissione andrà in onda in prima serata su 'Canale 5' da martedì 17 marzo. Ad affiancare la conduttrice Ilary Blasi ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format di 'Endemol Shine Italy' è dunque pronto a tornare con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di GF VIP

Da non perdere

GF Vip, le indiscrezioni sul castGrande Fratello, svelati 5 vip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS