Ilary Blasi, nel cast del Grande Fratello tanti volti di Temptation Island  

Fervono i preparativi per il ritorno del Grande Fratello con Ilary Blasi . Pare che il cast sia ormai in via di definizione. A svelare qualche anticipazione il sempre informato Gabriele Parpiglia, che dà per certi tra i concorrenti Adriana Volpe, Antonella Elia, Marco Barry e Francesca Manzini (figlia dello storico team manager della Lazio).

Da Temptation Island al Grande Fratello con Ilary Blasi

Secondo quanto riporta il giornalista, pare siano pronti a varcare la porta rossa anche diversi volti provenienti da Temptation Island. Tra questi Raul Dumitras e Ary, ex tentatrice che ha attirato l’attenzione per l’intesa nata con Valerio Ciaffaroni, uno dei fidanzati in gioco. "Nessun contatto invece per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. È stato un abbaglio social. Il cast sarà composto al massimo da 10/12 persone", fa sapere il giornalista, che scrive anche di un rifiuto da parte di Giulio Berruti, attore ed ex fidanzato di Maria Elena Boschi.

Le nuove opinioniste di Ilary Blasi

Per quanto riguarda gli opinionisti del Grande Fratello, pare che la scelta sia ricaduta su Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte ad affiancare Ilary Blasi. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, il reality show dovrebbe partire su Canale 5 o lunedì 16 marzo o martedì 17 marzo.