Grande Fratello Vip, Renato Biancardi crolla dopo la frecciatina di Ilary Blasi

Grande Fratello, la battuta di Ilary Blasi che ferisce Renato Biancardi

Durante le nomination, salvando Nicolò, Renato ha scherzato dicendo: "Io salvo Nico, perché è un altro gatto morto come me e i gatti morti vanno sempre in coppia. No vabbè, a parte gli scherzi, io gli voglio tanto bene. Tra noi si è creato un bel rapporto, credo che ancora debba dimostrare tutto quello che è e quindi non mi andrebbe se adesso uscisse". La replica dell'ex signora Totti è arrivata senza perdere un colpo: "Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone". In studio sono partiti applausi e risate e Biancardi non l’ha presa così bene. Nella notte si è sfogato: "Quando Ilary ha detto i cogl… vanno in coppia. Dal pubblico ho sentito delle urla, ‘brava, brava’. Applaudivano e dicevano ‘brava‘". Francesca Manzini ha provato a consolarlo: "Ha detto ‘comunque nella vita pure altre cose vanno in coppia’. Però non ci rimanere male per il pubblico. A volte l’applaudono per le battute che fa".

Un rapporto teso tra provocazioni e botta e risposta

Quello andato in scena nell’ultima puntata non è un caso isolato. Già nelle settimane precedenti, durante le nomination, si era consumato un acceso confronto tra Biancardi, Ilary Blasi e l’opinionista Cesara Buonamici. Il gieffino aveva accusato il programma di non mostrare a sufficienza la vita quotidiana nella Casa, ricevendo una replica immediata e decisa. In un’altra occasione, Biancardi era stato criticato per il suo atteggiamento distaccato nei confronti di Lucia Ilardo, scatenando un nuovo botta e risposta culminato con una battuta sarcastica della presentatrice romana, che lo aveva ribattezzato “Pino Givenchy”. Un susseguirsi di episodi che raccontano un rapporto tutt’altro che disteso. Se da un lato Biancardi ha sempre scelto di incassare senza replicare in modo diretto, dall’altro la Blasi continua a mantenere uno stile comunicativo diretto e senza filtri. Una cifra che divide il pubblico, ma che resta uno degli elementi più riconoscibili del reality.