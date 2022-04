Barbara d'Urso, "clima teso a Mediaset" e arriva l'attacco di Sonia Bruganelli

A Mediaset ci sarebbe un problema a causa de La Pupa e il Secchione. A spifferarlo Dagospia: "Un clima tesissimo. C'è chi parla di scontri, chi di riunioni straordinarie. Il capitolo ascolti, crollati dal 12,6% del debutto all'8,2% della terza puntata, rappresentano quasi un problema secondario. Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto, nel mirino proprio la conduttrice: "È colpa di Barbara d'Urso", ripetono in coro ai piani alti. La colpa? Aver reso la trasmissione di fatto come "Live-Non è la D'Urso" facendo scappare il pubblico. Perché le è stato permesso e si proverà a intervenire nelle prossime settimane?". Al momento la conduttrice napoletana non ha ancora replicato all'indiscrezione.