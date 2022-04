Paola Caruso, le parole dopo la squalifica: la madre shock contro le pupe

Paola Caruso rompe il silenzio

In una Instagram story la Caruso ha scritto: "L'aggressività nasce da un istinto naturale che tende all'autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia, disperazione". Quindi ha aggiunto: "La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale". La stessa ha poi sottolineato che è cosa diversa dall'aggressività che "mira all'auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell'altro". Paola ha proseguito il lungo post scusandosi per le azioni commesse a cui hanno dovuto assistere i telespettatori, spiegando che questa reazione le è venuta "come istinto di autodifesa maturato in questi tre anni", facendo poi riferimento alla sua storia di maternità. "Quella violenza verbale ingiustificata l'ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre", ha tenuto a precisare la showgirl.

L'attacco della madre di Paola

Anche la madre biologica della soubrette, Imma, ha detto la sua sui social network senza usare mezzi termini: "Che schifo ma come si fa i lecchini vanno avanti e le tr**e. Mia figlia è una persona perbene tutti contro di lei. I concorrenti sono pagliacci, ridicoli, vergognatevi per quello che avete fatto a Paola". Mentre Paola è stata squalificata Mila Suarez è rimasta in gioco nonostante abbia rotto dei bicchieri subito dopo la rissa con la Caruso.