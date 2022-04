Amedeo Goria, addio Vera Miales: serata intima con Deola Godini

Amedeo Goria e Vera Miales non stanno più insieme. La modella e barista moldava ha mollato il giornalista in diretta, a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso. L'ex concorrente de La Pupa e il Secchione non ha apprezzato le ultime foto che ritraggono l'ex marito di Maria Teresa Ruta in compagnia della sexy Deola Godini, una ragazza di 24 anni. "Vera mi manca, le ho voluto e le voglio tanto bene. Il futuro non so cosa ci riserverà", ha dichiarato Amedeo prima di essere scaricato nel programma Mediaset. "Sai come si dice: quello che semini raccogli. Quello che ci riserverà il futuro mi sembra abbastanza chiaro", ha risposto seccata Vera.