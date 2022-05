La Pupa e il Secchione, Chiofalo e il retroscena su Paola Caruso

Le parole di Francesco Chiofalo su Paola Caruso

"Sinceramente sono rimasto in ottimi rapporti con tutti i concorrenti del programma. Sento chi più, chi meno, però più o meno li sento tutti", ha esordito il compagno di Drusilla Gucci. Poi ha fatto l'inaspettata rivelazione su Paola Caruso, che non sente non per sua volontà, ha tenuto a precisare. "Lei ha deciso di bloccare su Instagram tutti quanti noi concorrenti de La Pupa e il Secchione, sinceramente non ne ho capito il motivo". Nel cercare un senso al gesto dell'ex Bonas, Chiofalo ha poi proseguito: "Forse ce l'ha con noi per qualche motivo suo che io non riesco ad interpretare, però al di fuori di lei sto in buoni rapporti con tutti".