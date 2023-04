Federica Pellegrini, resa dei conti con Joe Bastianich a Pechino Express

PECHINO (Cina) - La Divina è sempre performante. E non molla neanche dopo aver lasciato la gloriosa carriera da nuotatrice. Anche in tv, Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta vogliono primeggiare, sfruttando le loro capacità atletiche. A Pechino Express 2023 i due novelli sposi hanno trovato un'altra coppia agguerrita come quella degli Italo Americani con Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Spirito di competizione

Entrambe le coppie stanno gareggiando con un fortissimo spirito di competizione, ma mentre Joe e Andrea sembrano affrontare le prove con leggerezza, Federica e Matteo non vogliono cedere di un centimetro. La quinta puntata della trasmissione ha fatto registrare un episodio molto agguerrito: i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno vinto la puntata, ma non sono riusciti a scalzare definitivamente i loro avversari. Il vantaggio del successo di tappa consente ai vincitori di avere un malus da spendere contro qualche altra coppia, ma questa volta il premio non è stato particolarmente esaustivo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno infatti scelto la busta nera per Joe Bastianich e Andrea Belfiore, sperando di penalizzare i loro avversari diretti. Ma la busta dello chef e del suo compagno nascondeva all'interno il verdetto di puntata non eliminatoria e quindi gli Italo Americani sono rimasti regolarmente in corsa generando una grossa delusione per i Novelli Sposi.