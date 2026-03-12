Chanel Totti a Pechino Express: le parole su Francesco e Ilary. E l'incontro col tifoso romanista a Bali cambia tutto

Chanel Totti ha fatto il suo debutto ufficiale in televisione. Verace, spontanea, romana vera: così si è mostrata la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi alla prima puntata di Pechino Express 2026 . Dove partecipa in coppia con Filippo Laurino, amico d'infanzia e figlio della manger Graziella Lopedota. Alla vigilia la quasi diciannovenne aveva confessato di essere "molto pigra" e, almeno nella prima tappa dell'adventure game di Sky, non ha fatto molto per smentirsi. Le prove più faticose? Spesso lasciate al compagno di viaggio, chiamato a reggere il peso della gara mentre lei osservava e commentava con ironia. Un atteggiamento che potrebbe sembrare da “diva”, e che qualcuno infatti le aveva già cucito addosso. Ma la secondogenita di Totti è riuscita a ribaltare la percezione grazie a una genuinità disarmante . Nessun personaggio costruito: Chanel è sempre se stessa, con quella leggerezza tipicamente romana che ha immediataente conquistato il pubblico. Tra traversate impegnative e piatti tutt’altro che invitanti da assaggiare, Chanel ha mostrato un lato combattivo. Pigra sì, ma non arrendevole . E se questo è solo l’inizio, la sensazione è che il suo percorso nel programma possa sorprendere . Una presenza televisiva imperfetta ma autentica, una vera forza della natura che ha già saputo ritagliarsi il giusto spazio da protagonista.

Chanel a Pechino Express parla della separazione di Totti e Ilary

Nel racconto di Pechino Express non c'è solo l'avventura. Nella clip di presentazione, Chanel Totti non ha potuto fare a meno di parlare della separazione dei suoi genitori. Non ha esitato a definirlo il momento più brutto della sua vita: "Chi è che vorrebbe i gentiori separati?", ha affermato senza filtri. "Non è stato facile ma la gente non sa la verità", ha aggiunto. Una dichiarazione simile a quella rilasciata nei giorni scorsi nel podcast di Alessandro Cattelan: "Sicuramente quando le faccende della propria vita, come il divorzio dei miei genitori, sono mediatiche non è mai facile. Tutti ne parlano e, nel mio caso, ero abbastanza grande per poter comprendere ciò che veniva scritto. Non è semplice legger certe cose, quando sai la reale versione dei fatti. Poi, io spesso gestisco tutto da sola e fortunatamente ho una cerchia molto piccola e fedele di amici con cui so di potermi aprire“. Chanel ha poi rivelato di essere caratterialmente molto simile a mamma Ilary Blasi mentre fisicamente "potete vederlo anche voi, sono uguale a papà".

Chanel Totti incontra a Pechino Express un tifoso romanista

Tra le scene più leggere della puntata di Pechino Express c’è stato anche un siparietto diventato subito virale. Durante un passaggio in macchina, un autista balinese ha raccontato di seguire il calcio italiano. "Juventus, Roma...", ha elencato con entusiasmo. A quel punto Chanel Totti non ha resistito e ha rilanciato con una domanda quasi inevitabile: "Chi conosci della Roma?". La risposta è arrivata immediata: Francesco Totti. E lì la scena ha preso una piega inattesa. Chanel, figlia dell’ex capitano giallorosso, ha scelto di non rivelare subito la propria identità. A spingere perché lo dicesse è stato Filippo Laurino: "Diglielo, diglielo". Ma Chanel ha resistito, rimandando la palla al partner: "No, diglielo tu". Alla fine è stato proprio Laurino a svelare il dettaglio che ha lasciato l’autista letteralmente senza parole (con tanto di bocca aperta). Un atteggiamento che ha mostrato un lato inaspettato della giovane Totti: altro che diva. Una ragazza normale, umile, a tratti timida.

Tra autostop e inglese (e quel gesto che ricorda la piccola Isabel)

Chanel Totti ha saputo sorprendere pure sul fronte comunicazione. Ha sfoggiato le sue competenze linguistiche, mostrando di saper parlare perfettamente in inglese. Un alleato prezioso in questo caso. Tra autostop e indicazioni da chiedere lungo il percorso, Chanel è riuscita a cavarsela con naturalezza, facilitando l’incontro con la gente del posto e contribuendo a trovare passaggi utili per proseguire la gara. Ma è stato soprattutto nel contatto umano che la concorrente ha mostrato di trovarsi a suo agio. Durante l’ospitalità offerta a lei e a Laurino, Chanel ha trasformato la serata in un piccolo scambio culturale improvvisato: ha insegnato alcune parole italiane alla famiglia che li ha accolti, accompagnandole con gesti e sorrisi. Un momento semplice, ma efficace, che ha restituito l’immagine di una ragazza spontanea e capace di entrare in sintonia con chi ha incontrato. Tra risate e curiosità reciproche non è mancato neppure un momento più tenero. Chanel si è lasciata andare alle coccole con un bambino della famiglia ospitante, un gesto che per un attimo ha richiamato la dimensione più privata. Facile pensare alla sorellina Isabel Totti, alla quale è notoriamente molto legata. Chanel ha superato brillantemente la prova della prima puntata di Pechino Express (tra l'altro vinta con Laurino, con il quale forma la coppia dei Raccomandati): si è inserita con naturalezza nel racconto del viaggio. E quando la simpatia è autentica, metà del lavoro in tv è già fatto.