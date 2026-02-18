Chanel Totti fa scintille a Pechino Express, fioccano proposte per la figlia di Francesco e Ilary

Manca poco al ritorno di Pechino Express in televisione e tutti gli occhi sono puntati su Chanel Totti , figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e di Ilary Blasi . La diciottenne parteciperà in coppia con Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, storica manager della madre. La produzione ha deciso di ribattezzarli con grande ironia I Raccomandati. E la presenza di Chanel sembra aver convinto l’intero team: secondo indiscrezioni, il mix tra la spontaneità della madre e l’ironia del padre garantirà momenti divertenti e battute pronte tra una puntata e l'altra.

Chanel Totti protagonista di Pechino Express 2026

Stando a quanto scrive il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, a Pechino Express 2026 "a stupire saranno i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Un posto in finale li attende? Noi diciamo di sì". Una versione dei fatti molto simile a quella fornita da Giuseppe Candela su Chi, che parla addirittura di ulteriori progetti nel mondo dello spettacolo per la figlia di Totti e Ilary dopo il debutto su Sky: "È lei la sorpresa di questa edizione e potrebbero esserci nuovi progetti in tv nei prossimi mesi". Insomma, un futuro roseo per Chanel che dopo il diploma ha messo in stand by gli studi per cercare di capire meglio cosa fare del suo futuro. Intanto ha iniziato a darsi da fare anche come influencer.

Il ritorno di Pechino Express in tv

Pechino Express 2026 partirà ufficialmente giovedì 12 marzo e andrà in onda ogni giovedì intorno alle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now. Condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca le dieci coppie in gara si sfideranno nell’Estremo Oriente: Indonesia, Cina e Giappone. Tre gli inviati: Giulia Salemi, il comico Lillo e Guido Meda. Dieci le coppie di concorrenti di Pechino Express 2026: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine.