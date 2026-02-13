Chanel Totti a Pechino Express, svelata la data di inizio

Quando inizia Pechino Express 2026 con Chanel Totti

Pechino Express 2026 partirà ufficialmente giovedì 12 marzo e andrà in onda ogni giovedì intorno alle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now. Condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca le dieci coppie in gara si sfideranno nell’Estremo Oriente: Indonesia, Cina e Giappone. Tre gli inviati: Giulia Salemi, il comico Lillo e Guido Meda. Chanel Totti sarà in gara con l'amico Filippo Laurino, con il quale formerà la coppia dei Raccomandati. Stando alle indiscrezioni sulle registrazioni, pare che i due siano riusciti ad arrivare fino alle puntate finali.

Tutte le coppie di Pechino Express 2026

Dieci le coppie di concorrenti di Pechino Express 2026: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine.