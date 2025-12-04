Chanel Totti torna in Italia, cosa ha combinato a Pechino Express: arriva il mega spoiler

Non ha ancora fatto il suo debutto televisivo, eppure Chanel Totti è già al centro delle conversazioni social. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, diciottenne influencer e aspirante star del piccolo schermo, parteciperà a Pechino Express 2026 e, stando a un’indiscrezione rimbalzata nelle ultime ore, potrebbe aver compiuto un vero e proprio exploit.

Chanel Totti in finale a Pechino Express, il rientro in Italia

Il gossip è stato rilanciato da Deianira Marzano, esperta di spettacolo e dinamiche social. Su Instagram, la Marzano ha condiviso un messaggio anonimo di una fan: “Chanel Totti rientra oggi in Italia, le amiche le faranno una festa a sorpresa. Comunque è arrivata in finale e scopriremo a marzo chi sarà il vincitore, nemmeno lei lo sa”. Da qualche giorno Chanel ha anche ripreso a condividere storie su Instagram. Secondo quanto riportato, le registrazioni del reality sarebbero terminate e Chanel avrebbe percorso quasi tutta la rotta, fino alle ultime puntate. Ergo, fino alla finale. Ovviamente in coppia con l'amico Filippo Laurino. Come da prassi per i reality pre-registrati, il nome del vincitore rimane segreto fino alla messa in onda, quindi non è possibile confermare se la giovane influencer abbia effettivamente trionfato. Né Sky, né la produzione Banijay, né Chanel stessa hanno commentato le voci, mantenendo alta la suspense. Indubbiamente, però, si è rivelata una grande protagonista dell'adventure game.

Chanel Totti sogna un futuro in televisione

Mentre il fratello Cristian ha deciso di dedicarsi ad un nuovo progetto insieme al padre, Chanel Totti sembra più propensa a seguire le orme materne, quelle sotto i riflettori. La diciottenne è attratta dal piccolo schermo ma anche dal web e dopo il diploma ha iniziato la sua carriera da influencer. Con Pechino Express è pronta a scrivere un capitolo importante della propria carriera televisiva, tra viaggi, sfide estreme e curiosità dei fan. Il verdetto finale arriverà a marzo, ma la suspense e il dibattito attorno alla secondogenita del Capitano sono già iniziati: sarà la consacrazione di una nuova stella?