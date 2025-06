Ilary Blasi torna in tv e la figlia Chanel Totti ha già trovato lavoro dopo il diploma

Ilary Blasi torna a lavorare in televisione dopo il recente flop di The Couple, chiuso in anticipo a causa degli ascolti disastrosi e senza neppure una finale. Mediaset continua a dare fiducia all'ex moglie di Francesco Totti. Da luglio sarà di nuovo al timone di Battiti Live, la kermesse musicale itinerante che ricorda il Festivalbar e si svolge nelle principali città pugliesi. Accanto a lei il fidato amico Alvin. New entrry di quest'anno Nicolò De Devitiis, che condurrà una striscia quotidiana sull'evento: un modo per fidelizzare il pubblico durante la bella stagione. Le registrazione del programma si terranno a giugno mentre a luglio è prevista la messa in onda.