Chanel Totti si è diplomata: che scuola ha frequentato e cosa farà in futuro  

Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, si è diplomata. Un traguardo importante che la ragazza, che solo qualche settimana fa ha festeggiato i suoi 18 anni con un party sfarzoso , ha voluto condividere sui social. La secondogenita dell'ex calciatore giallorosso ha sfoggiato con orgoglio la pergamena consegnata nella cerimonia in stile high school che si è tenuta venerdì 30 maggio alla St. Stephen’s School, prestigiosa scuola internazionale americana nel cuore di Roma. Fasciata in un vestito blu molto semplice, Chanel ha ritirato il diploma sfilando insieme alle compagne sul prato della scuola. Alla cerimonia erano presenti la madre Ilary e il compagno Bastian Muller e il fratello Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti. Nessuna traccia invece – almeno sui social – di papà Francesco e Noemi Bocchi. Totti ha però commentato il post della figlia, con una battuta che ha strappato un sorriso a tutti: “Ora nevica”.

Che scuola ha frequentato Chanel Totti

Chanel Totti si è diplomata alla St. Stephen’s School, sita all’Aventino e dalla retta annuale che supera i 30mila euro. A questo istituto sono iscritti circa trecento studenti e una volta a settimana le lezioni si tengono fuori dalla classe, in monumenti differenti della capitale. Nella scuola internazionale americana hanno accesso ragazzi dai 14 ai 19 anni d’età. Le lezioni si svolgono completamente in inglese. Chanel, così come gli altri figli di Ilary e Totti, hanno frequentato fin da bambini istituti internazionali per avere una preparazione linguistica migliore.

Il futuro di Chanel Totti

Ottenuto il diploma, adesso per Chanel Totti è tempo di scelte importanti: continuerà gli studi o farà altro? Qualche tempo fa Ilary Blasi ha ammesso in un'intervista che la figlia non sa ancora bene cosa fare del suo futuro anche se non ha mai nascosto la sua passione per i social. “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. – ha spiegato l'ex moglie di Totti – Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Dopo il diploma vorrei che continuasse (a studiare, ndr) e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…”.