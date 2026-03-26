Chanel Totti in lacrime a Pechino Express, la confessione: "Meglio non pensarci"

Momento di commozione a Pechino Express per Chanel Totti . Alla terza puntata dell'adventure game di Sky, ambientata in Indonesia, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi non è riuscita a trattenere le lacrime. Ospite, insieme al compagno di viaggio Filippo Laurino, nella casa di una famiglia locale, la giovane ha trascorso la serata giocando con una bambina del posto. Un momento semplice, che ha però acceso qualcosa di molto profondo: quello del legame con la sorella minore Isabel Totti , che ha recentemente compiuto dieci anni.

Chanel Totti piange a Pechino Express per la sorella Isabel

"Ho un debole per i bambini – ha confidato alle telecamere Chanel Totti – questa bambina mi ricorda la mia sorellina, l'età è quella. Mi fa pensare a lei". Poi l’emozione ha preso il sopravvento: "Mi manca tutto di mia sorella, tutto. Mi manca parlarci, anche solo vederla durante il giorno. Se penso a lei la serata diventa malinconica, quindi preferisco non pensarci e non pensare a casa. E basta". In un'intervista rilasciata dopo le riprese di Pechino Express, la quasi diciannovenne aveva già confidato il suo stato d'animo: "Durante Pechino Express mi sono accorta di essere forse un po’ più sensibile, soprattutto pensando alla mia sorellina che mi mancava".

Chanel Totti sempre più amata a Pechino Express

Dopo questa confessione Chanel Totti si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione di Pechino Express. Pioggia di commenti positivi per la secondogenita dell'ex calciatore giallorosso: "Chanel è una scoperta bellissima", hanno scritto molti telespettatori sui social. "Chanel dolcissima e sensibile", ha aggiunto qualcun altro. E non manca chi ribadisce l'importanza di questa esperienza per Chanel: "Ha fatto benissimo a partecipare a Pechino Express perchè ne sta uscendo bene e sta spazzando via tutti i pregiudizi".