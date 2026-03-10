Chanel Totti e il bellissimo post per la sorella Isabel: il commento di Francesco spiazza tutti

Dieci anni fa nasceva a Roma Isabel Totti . Terza figlia, dopo Cristian (2005) e Chanel (2007) di Francesco Totti e Ilary Blasi . In piena bufera Spalletti , e a un anno e mezzo da quello che sarebbe stato un controverso addio al calcio, lo storico capitano della Roma e sua moglie accoglievano la terza, desideratissima, bambina. Esattamente 14 anni prima, il 10 marzo 2002, c'era stato il derby in cui, dopo il poker di Montella, Totti aveva svelato al mondo, anche se ancora non si sapeva, l'amore per Ilary con la celeberrima maglietta: " 6 Unica ". Oggi Isabel compie 10 anni, la sorella Chanel le ha dedicato un bellissimo e dolcissimo post su Instagram commentato proprio da Totti. Un commento che spazza via, se mai ce ne fosse davvero bisogno, le indiscrezioni secondo cui Francesco avrebbe un rapporto difficile con Chanel. Ecco la frase apparsa su Instagram: "Siete il mio respiro quotidiano".

Chanel Totti e le parole sui social per la sorella Isabel

Seguitissima sui social con oltre 600mila follower, ma cresceranno, prossima al debutto tv con Pechino Express, al via dopodomani, Chanel ha scritto parole dolcissime per sua sorella: "Oggi compi 10 anni e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio, quando ogni cosa per te era una scoperta e io ti guardavo crescere giorno dopo giorno senza rendermi conto di quanto velocemente stesse passando il tempo. E invece eccoci qui, sei già grande, e io sono incredula di come gli anni siano volati così in fretta. Ho avuto la fortuna - continua Chanel - di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, le tue risate, i tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano stanno prendendo forma. Ogni anno sei diventata un po' più forte, un po' più sicura, un po' più te stessa e soprattutto testarda come me! Ma per me resterai sempre la mia bimba, quella che proteggerò e abbraccerò quando ne avrà bisogno. Ti amo alla follia, più di quanto riesca a spiegare con le parole. Sei la parte fondamentale della mia vita, il regalo più inaspettato ma più bello di tutti. Sono così fortunata ad averti come sorella, con il tuo cuore grande, la tua dolcezza e della piccola donna che stai diventando. Ti auguro di non smettere mai di sognare e di ridere forte. Che la vita ti regali mille momenti felici, amicizie sincere e sogni realizzati uno dopo l'altro. Io sarò sempre a un passo da te, non importa quanto crescerai o quanti anni passeranno, per me resterai sempre la mia piccola. Buon compleanno amore mio". A corredo la canzone di Elisa: "A modo tuo" e diciotto, bellissime, foto.