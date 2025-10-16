Totti senza filtri: "Spalletti venne a Roma per farmi smettere, ho pianto per tre settimane". Poi parla dello sputo a Poulsen e del calcio a Balotelli 

Totti e l'amore eterno nei confronti della Roma

"Ho iniziato alla Lodigiani: in casa si tifava Roma, solo nonna e nonno erano un po' della Lazio. Io giocavo a moscacieca, non sentivo la pressione del mio talento. Mio padre in 25 anni di carriera non mi ha mai detto bravo ma vedevo che i miei genitori erano fieri di me. Quando avevo 12 anni venne Braida a casa della mia famiglia e offrì 160 milioni di lire per portarmi al Milan. Mia mamma mi voleva proteggere e voleva che restassi a Roma, per cui non si fece nulla. Giannini? Lo vedevo come un dio, non pensavo mai di poterci giocare insieme. Quando ho avuto la fascia da capitano ho cambito mentalità. Mazzone? Un mio secondo papà. È riuscito a capire quando potevo o non potevo giocare. Nel 2004 invece fui vicinissimo al Real Madrid. È mancata solo la firma, ma sono stato io a non metterla: è prevalso il cuore e l’amore per la gente di Roma". Così Francesco Totti racconta all'ex compagno di club e di Nazionale Luca Toni il suo vissuto giallorosso, durato tutta una carriera. "Più avanti potevo andare in MLS negli Stati Uniti, mi chiamò anche Mihajlović per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare e non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia. I miei record con la Roma? Qualcuno potrà battere quelli in campo, spero per la Roma che succeda. Superare il mio affetto e il legame con la gente è impossibile: nessun Messi o Ronaldo potrà mai amare così. Non sono mai stato più grande della Roma: ci siamo portati in alto a vicenda".

Lo scudetto? Un sogno più grande del Mondiale

"Non ho vinto uno scudetto, ho vinto lo Scudetto con la mia maglia, perché la maglia della Roma è disegnata su di me. Viverlo da capitano, simbolo della Roma e romanista, è stato indescrivibile. Vincere Mondiale e scudetto sono due sogni che ogni giocatore vuole realizzare: per me il primo era lo scudetto con la Roma. Qualcuno dirà che sono pazzo, ma lo metto un gradino sopra. Il mio cucchiaio? Semifinale contro l'Olanda agli Europei del 2000: due gironi prima provammo i rigori in allenamento e scherzando con Di Biagio e Maldini dissi 'se famo i rigori je faccio er cucchiaio'. E da lì è partito tutto. Camminando verso Van der Sar dissi a Maldini 'mo je lo faccio'. Lui me rispose 'sei matto'. Se avessi sbagliato tutta l'Italia mi avrebbe ucciso e invece nonostante avevo un muro arancione gigantesco, non sbagliai. Sono stato fortunato, sono quelle cose istintive che si fanno quando sei giovane e non hai pensieri. I miei gol più belli? Contro l'nter a San Siro, contro la Samp a Genova e al derby contro la Lazio, il 5-1 a Peruzzi".

Lo sputo a Poulsen e il calcio a Balotelli

"Ancora oggi non mi rendo conto di aver sputato contro Poulsen. Me ne vergogno, è un gesto brutto che da calciatore non avrei accettato di subire, perché è indegno. Il calcio a Balotelli? Era una cosa che covavo da tempo. Era giovane ed era un fenomeno, ma era anche arrogante e presuntuoso. Il mio obiettivo quel giorno non era pareggiare la partita, pensavo solo che se mi fosse capitato avrei colto l’occasione per mandarlo in curva. Poi l’ho sentito e gli ho chiesto scusa e l’abbiamo buttata sul ridere. Il pugno a Colonnese? Mi disse che Cristian non era mio figlio e non ci ho più visto".

Il rapporto con Spalletti

"Spalletti secondo me nel 2016 arrivò alla Roma per farmi smettere, assecondato dalla società. Con lui ogni volta c’erano problemi, nei miei confronti era uno Spalletti opposto rispetto a quello del 2005. Lui forse è convinto che io lo abbia fatto allontanare prendendo al suo posto Ranieri, ma non è vero: la dirigenza convocò me e altri giocatori per chiederci chi volessimo tra Mancini, Ranieri e altri. Sul mio addio, fu la società a dirmi che dovevo smettere: un giorno vennero a casa a dirmi che avrei giocato l’ultimo derby. Io non sono stupido, sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere ma mi sentivo ancora bene di gambe e di testa. Forse in quell’occasione mi ha deluso più la Roma rispetto a Spalletti, secondo me davo fastidio. Avevo detto che avrei giocato pure gratis, per la Roma avrei dato tutto".

Il sofferto e difficile addio al calcio

"Quando ho smesso di giocare mi sentivo senza terra sotto i piedi. Noi siamo schematici, facciamo per tanti anni sempre le stesse cose, tutti i giorni. E io mi sono trovato in difficoltà, spaesato. Non sapevo cosa fare, cosa pensare, come organizzarmi, cosa aspettarmi. Per tre settimane ho pianto tutti i giorni. Ero spaventato, sentivo un’atmosfera paurosa, ero freddo con tutti. Rileggevo in bagno la lettera di addio e piangevo, pensavo a come erano volati quei 25 anni. Ero convinto che avrei fatto una partita di addio, ma dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma. Quel giorno per me è stato come un distaccamento tra madre e figlio".