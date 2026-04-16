Chanel Totti a Pechino Express: "I miei genitori, il momento più triste". Poi la richiesta

Durante la sesta tappa di Pechino Express , ambientata in Cina, la gara ha preso una svolta inaspettata con il rimescolamento delle coppie. Tra gli abbinamenti più sorprendenti quello tra Chanel Totti e Francesco Paolantoni , che hanno dato vita al duo de I Tacchini. L’intesa è stata immediata. Tra momenti di leggerezza e complicità, la coppia ha conquistato rapidamente il pubblico, distinguendosi per spontaneità e ironia. “Siamo diventati amici”, ha assicurato Paolantoni in un confessionale, sottolineando la naturalezza del loro rapporto durante la gara. Affrontata sempre con grande tenacia ma altrettanta allegria.

Pechino Express, il momento più triste di Chanel Totti

Nel corso della tappa cinese di Pechino Express, la produzione ha invitato i concorrenti a raccontarsi più a fondo. È in questo contesto che Chanel Totti ha condiviso un ricordo personale particolarmente delicato, legato alla sua famiglia. “Il momento più triste della mia vita è stata la separazione dei miei genitori”, ha dichiarato, facendo riferimento alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Un momento raccontato con sincerità, ma subito alleggerito dalla stessa Chanel: “Vabbè, ormai è passato”, ha aggiunto, cercando di smorzare il tono emotivo.

Chanel Totti di nuovo in tv con Francesco Paolantoni?

L’alchimia tra Chanel e Paolantoni non è passata inosservata ai telespettatori, che sui social hanno già espresso il desiderio di rivederli insieme sul piccolo schermo. Tra le ipotesi più citate, una possibile partecipazione a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino, dove Francesco è presenza fissa. "Chanel, ti aspettiamo nella stanza inclinata", ha scritto più di qualcuno sui social. Al momento, però, la figlia di Totti e Ilary ha dichiarato di non essere particolarmente interessata al mondo della televisione. Ma chissà che per il suo nuovo amico non faccia uno strappo alla regola...