Chanel Totti vola in finale a Pechino Express ma c'è un problema: "Faccio la matta"

Chanel Totti ha conquistato la finale di Pechino Express e si è confermata tra le protagoniste più amate e coraggiose di questa edizione. In coppia con Filippo Laurino , ha saputo distinguersi anche nella nona puntata dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca . Determinazione, spirito di adattamento e una buona dose di autoironia: è questa la combinazione che ha portato la coppia de I Raccomandati fino all’ultimo atto del programma. Tra battute e momenti di leggerezza, Chanel e Filippo hanno affrontato le prove senza mai perdere il sorriso, riuscendo al tempo stesso a mantenere un livello competitivo elevato. "Se scivoli è un casino", ha scherzato Filippo durante una prova, trovando subito la replica di Chanel: "Ce rimango, me raccogliete cor cucchiaino". Un botta e risposta che racconta bene lo spirito della coppia: spontaneo ma sempre sul pezzo. Una leggerezza che non ha impedito loro di imporsi come candidati credibili alla vittoria finale.

I Raccomandati, cuore dello show

Se altre coppie hanno brillato per strategia o lucidità, Chanel Totti e Filippo Laurino si sono affermati come il vero motore emotivo del programma. Teatrali, istintivi e a tratti sopra le righe, hanno trasformato ogni momento di Pechino Express in spettacolo, diventando elementi imprescindibili del racconto televisivo. Dalla spassosa “scena della banana” alle tensioni con Le Albiceleste, hanno saputo distinguersi anche alla semifinale di Pechino Express. È stata proprio questa imperfezione a renderli credibili agli occhi del pubblico: non costruiti, ma vissuti. Nonostante ostacoli, malus e rapporti complicati con gli altri concorrenti, i due amici sono riusciti a guadagnarsi la finale con determinazione. Un percorso che sembra rispondere a una logica narrativa precisa: quella che premia chi si mette in gioco senza filtri, accettando rischi e contraddizioni.

L’emozione e la promessa: "Faccio la matta"

Dietro la grinta mostrata in gara, a Pechino Express è emerso anche un lato più intimo di Chanel Totti, grazie soprattutto al videomessaggio ricevuto dalla madre Ilary Blasi nella puntata precedente. Parole di incoraggiamento che hanno mostrato una sensibilità forse meno evidente nelle prime fasi del programma. "Mi è scesa la lacrimuccia", aveva ammesso Chanel, raccontando come questa esperienza le abbia fatto scoprire un lato più emotivo. Ma la determinazione resta intatta, soprattutto in queste fasi finali. Dopo che Costantino ha annunciato le tre coppie finaliste - Raccomandati, Dj e Veloci - Chanel non ha usato mezzi termini e si è lasciata andare ad un avvertimento che sa di sfida: "Col cavolo che vincono loro, faccio la matta". Una dichiarazione che suona come una promessa in vista della finale, tra ironia e spirito competitivo. In attesa di sapere come andrà davvero a finire una cosa è certa: grazie a questa avventura Chanel Totti è riuscita a scrollarsi di dosso tutti i pregiudizi sul suo conto. Ha conquistato il pubblico, ha saputo lasciare il segno. In altre parole: ha già vinto.