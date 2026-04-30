Chanel Totti crolla a Pechino Express, il messaggio di Ilary Blasi cambia tutto

Continua l'avventura di Chanel Totti a Pechino Express . Durante l'ottava tappa dell'adventure game di Sky - dove gareggia con l'amico Filippo Laurino con il quale forma la coppia de I Raccomandati - la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ricevuto un messaggio da parte della madre che non l'ha lasciata indifferente. Tutti i concorrenti hanno infatti ricevuto dei videomessaggi inviati da casa, che hanno regalato attimi di grande intensità e riportato al centro il lato più umano dei protagonisti.

Pechino Express, il messaggio di Ilary Blasi a Chanel Totti

Il messaggio di Ilary Blasi per la figlia Chanel Totti è stato il più commentato sui social dal pubblico di Pechino Express. Parole semplici ma cariche di significato, quelle della conduttrice romana: "Sono molto orgogliosa di te, non mollare. Conosco i tuoi limiti ma anche le tue potenzialità". Un incoraggiamento diretto, arrivato forte e chiaro nel momento più delicato del percorso. Non è mancata la consueta ironia della Blasi, che ha alleggerito l’atmosfera con una battuta: "Senza di te non si sta male a casa". Un mix di affetto e leggerezza che ha colpito nel segno e ha reso il filmato ancora più autentico.

Lacrime e confessioni, Chanel si lascia andare

La reazione di Chanel Totti non si è fatta di certo attendere. La 19enne si è commossa profondamente: "Mi è scesa la lacrimuccia. Ogni tanto tocca buttarle fuori", ha confidato. Poi ha aggiunto con sincerità: "Sono diventata più sensibile qui a Pechino Express, io sono fredda come il ghiaccio". Non è infatti la prima volta che Chanel si lascia andare nel programma condotto da Costantino Della Gherardesca: in una puntata precedente aveva pianto ricordando la separazione dei suoi genitori, un momento che ha definito il più brutto della sua vita. "Ora però è passato", ha raccontato a Francesco Paolantoni, tanto che adesso Chani è molto felice dell'imminente matrimonio tra Ilary e Bastian Muller.