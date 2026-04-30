Ilary Blasi sposa Bastian, il gesto di Chanel Totti che nessuno si aspettava

Ilary Blasi ha ormai preso la sua decisione: sposerà Bastian Muller non appena avrà ottenuto il divorzio da Francesco Totti . Una scelta importante, maturata dopo mesi complessi e sotto i riflettori, che segna un nuovo capitolo nella vita della conduttrice. Accanto a lei, l'ex modello e imprenditore tedesco si è ormai ritagliato un ruolo stabile, non solo come compagno, ma anche come presenza costante nella quotidianità familiare. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la notizia delle future nozze sarebbe stata accolta positivamente da Chanel Totti , che è da sempre molto legata alla madre. Bastian, descritto come attento e presente, si è avvicinato progressivamente alla famiglia, costruendo un rapporto autentico con la figlia di Totti e Ilary . Un percorso fatto di piccoli gesti e momenti condivisi, che ha contribuito a creare un clima di fiducia e complicità.

Cosa pensa Chanel Totti di Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi

Tra Chanel Totti e Bastian Muller si sarebbe sviluppata nel tempo una sintonia sempre più evidente. La giovane avrebbe trovato in lui una figura rassicurante. "Chanel è una forza della natura. È tutta sua madre", avrebbe confidato Bastian ad alcuni amici, sottolineando il carattere deciso della ragazza. Muller non avrebbe mai forzato i tempi ma si sarebbe inserito con discrezione nella vita di Chanel, rispettandone spazi e sensibilità. Questo atteggiamento avrebbe favorito la nascita di un rapporto genuino, fatto di rispetto reciproco e momenti di leggerezza.

Il legame con Totti e la maturità di Chanel

Nonostante i nuovi equilibri, resta centrale e fondamentale il legame tra Chanel e il padre, Francesco Totti. Dopo il dolore della separazione di cui ha parlato anche a Pechino Express, oggi la 19enne appare in armonia con se stessa. I cambiamenti familiari non hanno intaccato il suo percorso di crescita, anzi ne hanno rafforzato il carattere. Chani, come viene affettuosamente chiamata, dimostra una maturità sorprendente, riuscendo a mantenere rapporti positivi con entrambe le figure genitoriali e adattandosi con saggezza ad una realtà in continua evoluzione.