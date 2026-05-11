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Chanel Totti ha vinto Pechino Express? Cosa è emerso dopo la finale

Chanel Totti ha vinto Pechino Express? Cosa è emerso dopo la finale

I Raccomandati hanno vinto Pechino Express 2026? Lo spoiler su Chanel Totti e Filippo Laurino a pochi giorni dalla messa in onda della finale in tv
3 min
TagsChanel Totti

A pochi giorni dalla finale di Pechino Express 2026 - in onda su Sky e in streaming su NOW il prossimo giovedì 14 maggio - emerge un interessante spoiler sui vincitori. Stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, pare che a trionfare in questa edizione - registrata in autunno in Oriente - siano stati I Raccomandati formati da Chanel Totti e Filippo Laurino. "Al netto del fatto che per primi, circa due mesi fa, ancora prima che iniziasse il programma, avevamo detto che la coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino era arrivata fino alla finale, adesso vi sveliamo che, secondo le nostre fonti, saranno loro a trionfare in questa nuova edizione del programma. Scommettiamo?", ha scritto il giornalista.

Chi ha vinto Pechino Express 2026

Dunque, Chanel Totti avrebbe avuto la meglio a Pechino Express su I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens ) e Le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo). Del resto già alla semifinale la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi era stata chiara: vincere a tutti i costi. E pare proprio ci sia riuscita. Ma in attesa di vedere se davvero andrà così una cosa appare certa: Chanel ha già vinto. Grazie all'adventure game è riuscita a scrollarsi di dosso tutti i pregiudizi sul suo conto e a farsi conoscere per quella che è davvero. Settimana dopo settimana la sua popolarità è incrementata e tutti hanno iniziato ad apprezzarla per le sue doti e qualità.

La penale di Pechino Express

Sulla finale di Pechino Express, bocche cucite da parte dei concorrenti. Come svelato da Giulia Salemi, in ogni contratto è inclusa una penale da un milione di euro. Qualche tempo fa Filippo Laurino, compagno di avventura di Chanel, aveva accennato alla questione in un'intervista"Lavoro 2-3 giorni a settimana in un ristorante. Quindi iniziano a cercarmi, e io magari sono lì in divisa che devo fermarmi, fare le foto. E tutti mi chiedono: “Chi ha vinto Pechino?”. E io, chiaramente, non posso rispondere".

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