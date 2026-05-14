Chanel Totti ha vinto Pechino Express 2026, la richiesta dopo i salti di gioia

Chanel Totti ha vinto Pechino Express 2026 . La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha trionfato con l'amico d'infanzia Filippo Laurino, con il quale ha formato la coppia de I Raccomandati. I due hanno avuto la meglio su Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo. Terzi I Veloci Fiona May e Patrick Stevens. Una vittoria che ha messo d'accordo tutti gli spettatori dell'adventure game di Sky: Chanel ha conquistato fin dalla prima puntata e tappa dopo tappa ha saputo lasciare il segno. Al di là della vittoria in sé del programma, la giovane Totti ha vinto l'affetto del pubblico ed è riuscita a togliersi di dosso tutti gli scomodi pregiudizi sul suo conto. Si è distinta per determinazione e simpatia, conquistando il pubblico: ora in molti chiedono di rivederla in televisione. Sui social, c’è chi ha già proposto per lei un ruolo da inviata nella prossima edizione del programma condotto da Costantino della Gherardesca.

Come I Raccomandati hanno vinto Pechino Express 2026

Chanel Totti e Filippo Laurino hanno affrontato questa lunga sfida facendosi forza a vicenda da amici di sempre quali sono, nonostante la fatica, lo stress e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Determinati e pronti a tutto, nel loro viaggio hanno spesso conquistato le posizioni più alte della classifica: per loro due tappe vinte all’inizio del loro percorso, prima di “stabilizzarsi” a metà classifica. Nel corso dell’ultimissima tappa, la decima di questa stagione, le tre coppie rimaste in gara sono partite da Nara, nella cornice dello splendido santuario shintoista di Tanzan-jinja con la sua pagoda di 13 piani, per poi proseguire in direzione Sakai, a sud di Osaka, dove si sono sfidate, per la loro prima missione di giornata, con dei veri e propri lottatori di Sumo. Infine, zaini in spalla in direzione di Osaka, dove la coppia formata da Jo Squillo e Michelle Masullo ha firmato per prima il Libro Rosso, ottenendo così di diritto il posto per la finalissima a due. I Raccomandati e I Veloci, invece, son dovuti ripartire per un altro tragitto dal quale doveva emergere il nome della seconda coppia della finalissima: quindi, tutti e quattro di corsa verso Kyoto, città dalla storia millenaria che è stata capitale imperiale per oltre 1000 anni. Qui, al penultimo Tappeto Rosso di questa edizione, sono arrivati per primi Chanel e Filippo, risultato che ha consegnato a Fiona e Patrick la medaglia di bronzo della stagione.

Lo scontro finale con le DJ

E ancora l’ultima, faticosissima, adrenalinica corsa verso il Tappeto Rosso finale collocato all’esterno del magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Pochi chilometri ma decisivi, ogni passo doveva essere studiato alla perfezione e la fortuna doveva essere dalla propria parte: Chanel e Filippo hanno conquistato un passaggio provvidenziale da un autista precisissimo, Jo e Michelle invece sono state lasciate lontane dal vero Tappeto. Al momento dell’arrivo al traguardo, la proclamazione emozionante: cadenzata da una spettacolare danza tipicamente giapponese e da un beat elettronico, con una decina di ballerine in abiti tipici locali, a festeggiare sono stati I Raccomandati, mentre per Le Dj la soddisfazione di aver portato a termine nel migliore dei modi una corsa così impegnativa e faticosa. Ma di sicuro indimenticabile, per tutte le coppie.