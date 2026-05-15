Chanel Totti vince Pechino Express: ne parla persino De Rossi in conferenza stampa

Chanel Totti vince Pechino Express 2026. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è la vincitrice del celebre reality show con l'amico d'infanzia Filippo Laurino, con il quale ha formato la coppia de 'I Raccomandati': i due hanno avuto la meglio su Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo che non sono riusciti ad andare oltre il secondo posto. Una vittoria dal peso specifico notevole per Chanel che è riuscita, tappa dopo tappa, a conquistare la stima dei telespettatori distinguendosi per simpatia e determinazione. Un successo di cui ha parlato anche all'allenatore del Genoa Daniele De Rossi che, in conferenza stampa, ha speso parole al miele per la figlia dell'ex capitano della Roma.