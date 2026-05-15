Chanel Totti vince Pechino Express: ne parla persino De Rossi in conferenza stampa
Chanel Totti vince Pechino Express 2026. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è la vincitrice del celebre reality show con l'amico d'infanzia Filippo Laurino, con il quale ha formato la coppia de 'I Raccomandati': i due hanno avuto la meglio su Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo che non sono riusciti ad andare oltre il secondo posto. Una vittoria dal peso specifico notevole per Chanel che è riuscita, tappa dopo tappa, a conquistare la stima dei telespettatori distinguendosi per simpatia e determinazione. Un successo di cui ha parlato anche all'allenatore del Genoa Daniele De Rossi che, in conferenza stampa, ha speso parole al miele per la figlia dell'ex capitano della Roma.
De Rossi: "In Chanel Totti rivedo l'ironia e l'umorismo di Francesco"
"Pechino Express? Non lo seguo ma vedevo clip su Instagram", ammette De Rossi in conferenza stampa dal Centro Sportivo 'Gianluca Signorini' di Pegli. "Chanel? L'ho vista la prima volta che aveva 20 giorni, in culla. Mi fa piacere perché nella sua ironia rivedo il mio fratello di tante battaglie nello spogliatoio. Una ragazza che negli anni ho visto perché molto legata a Gaia, mia figlia. E’ un percorso diverso rispetto al nostro sportivo, ha occhi puliti, la faccia pulita e l'umorismo del padre. Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così", sottolinea Daniele.