Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus: prime scintille a Sanremo 2023

Anna Oxa torna al Festival di Sanremo e la sua presenza fa già discutere. Di recente la cantante, che ha vinto due volte la kermesse musicale, ha ignorato la moglie di Amadeus . Giovanna Civitillo, in qualità di inviata de La vita in diretta, ha provato a intervistare l'artista dopo la serata di Sanremo Giovani ma con scarsi risultati. “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce? No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora“, ha chiesto la Civitillo alla Oxa. L'interprete ha preferito tirare dritto, senza fermarsi e senza fornire alcuna risposta a Giovanna, che ha controreplicato con un sorriso. “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, ha commentato in studio Alberto Matano.

L'intervento di Guillermo Mariotto

A La vita in diretta ha detto la sua l'ospite Guillermo Mariotto, che ha avuto modo di conoscere la Oxa a Ballando con le Stelle: "Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi, questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero".

Anna Oxa in gara a Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 - in onda su Rai Uno dal 7 all'11 febbraio - Anna Oxa presenterà la canzone 'Sali (Canto dell'Anima)'. Per la cantante si tratta della sua quindicesima partecipazione. All'Ariston ha vinto due volte: nel 1989 con 'Ti lascerò' in coppia con Fausto Leali e nel 1999 con 'Senza pietà'.