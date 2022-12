Sanremo 2023, Amadeus svela chi sono i cantanti in gara

Tutto pronto per il Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno dal 7 all'11 febbraio 2023. Amadeus, che sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ha svelato al Tg 1 delle 13.30 il cast dei cantanti in gara. Ai Big si aggiungeranno i primi sei classificati della finale di Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre.