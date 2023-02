Come votare a Sanremo 2023 e come funziona il Festival

La 73esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda su Rai Uno dal 7 all'11 febbraio 2022. Sarà condotto da Amadeus con la collaborazione di Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani , Paola Egonu e Chiara Francini. Come sempre la gara sarà decisa dai voti e dal gradimento che i 28 cantanti, selezionati dal direttore artistico Amadeus, riusciranno a suscitare nel pubblico, in sala e a casa, nei giornalisti e nella giuria Demoscopica. Non ci saranno eliminazioni al termine di ogni serata. Le giurie della kermesse musicale sono tre: Demoscopic a (ovvero 300 appassionati di musica che sono stati selezionati per l’evento e che voteranno attraverso un’applicazione dedicata), giornalisti e pubblico .

Prima e seconda serata

Nella prima e nella seconda serata (martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, con 14 artisti in gara ciascuna) voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Ogni categoria di giornalisti esprimerà la propria votazione in maniera indipendente con il peso di un terzo sul risultato complessivo. Risultato che determinerà la classifica delle canzoni eseguite in ciascuna serata. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 28 canzoni in gara.

Terza serata

Nella terza serata di Sanremo 2023 (9 febbraio) i 28 artisti proporranno le 28 canzoni in gara e a votare saranno:

il pubblico attraverso il Televoto, con peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata;

con peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata; la Demoscopica 1000, con peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata

La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.

Quarta serata

Nella serata Cover e duetti di venerdì 10 febbraio ognuno dei 28 artisti in gara, proporrà – da solo o con un ospite – una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, pure in lingua straniera, e la presenterà sul palco. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto così ripartito:

il pubblico attraverso il televoto , con peso del 34 % sul risultato complessivo delle votazioni in serata;

, con peso del 34 % sul risultato complessivo delle votazioni in serata; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web , con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata;

, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata; la Demoscopica, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata

Anche la serata delle cover avrà un peso forte sulla classifica finale: a fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti.

Quinta e ultima serata

Nella serata Finale si tornerà a sentire i 28 brani inediti in gara, che saranno votati esclusivamente dal pubblico a casa. Verrà fatta poi un'ulteriore media con le votazioni precedenti per ottenere una classifica definitiva. Verranno quindi isolate le cinque (e non più tre, come negli anni passati) che hanno ottenuto il punteggio più alto: i cinque Big dovranno riproporle sul palco e si procederà poi a una nuova votazione che non farà media con le precedenti. A decidere il vincitore finale sarà ancora una volta una votazione mista:

il pubblico, attraverso Televoto , con peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata

, con peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata la Giuria della Sala Stampa, con peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata

con peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata la Demoscopica , con peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata

Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023 e rappresenterà l'Italia alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Liverpool.

