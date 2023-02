Chi è Francesca Fagnani: conduttrice Sanremo 2023 seconda serata

Francesca Fagnani: età, peso, altezza, provenienza

Età: 46 anni

Provenienza: Roma

Altezza: 176 cm

Peso: 64 kg

Segno Zodiacale: Sagittario

Data di nascita: 25 novembre 1976

Professione: giornalista e conduttrice televisiva

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram:@frafagnani

Francesca Fagnani: carriera

Francesca Fagnani è laureata in Lettere. Ha iniziato la carriera da giornalista in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Rientrata in Italia ha cominciato a lavorare per le trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Dal 2018 è conduttrice e autrice del programma Belve, prima sul Nove (tre stagioni 2018-2019), poi su Rai 2 dal 2021. È stata opinionista a Quarta Repubblica e Non è l'Arena. Nel 2021 ha condotto una puntata de Le Iene in coppia con Nicola Savino. Nel 2023 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno mercoledì 8 febbraio.

Francesca Fagnani: marito e vita privata

Dal 2013 Francesca Fagnani è legata ad Enrico Mentana. La coppia non è sposata e non ha figli. La Fagnani e il collega hanno due cani cavalier king, Nina e Bice, spesso protagonisti dei loro scatti sui social network. In un'intervista la bionda giornalista ha ammesso di avere un ottimo rapporto con i quattro eredi di Mentana. Quest'ultimo è infatti padre di Stefano, nato da Fulvia Di Giulio; Alice, figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, e Giulio e Vittoria, avuti dall'ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula. Sul fatto di non essere diventata madre la Fagnani ha rivelato: "Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi".