FantaSanremo: tutti i punteggi della prima serata e la classifica dei primi 14 cantanti

SANREMO - Con la conclusione della prima serata del 73° Festival di Sanremo, è stata pubblicata anche la tanto attesa prima classifica del FantaSanremo, il fantasy game basato proprio sul Festival della canzone italiana. Il gioco consiste nel creare una squadra virtuale formata da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. Si prendono poi bonus e malus in base alle azioni e i gesti dei cantanti della propria squadra sul palco dell'Ariston. In testa si trova Mr.Rain con "Supereroi" che ha guadagnato ben 15 punti bonus vista la partecipazione di un coro di bambini. All'ultimo posto c'è, ironicamente, Ultimo che ha raccolto pochissimi bonus.