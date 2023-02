Sanremo 2023, gli ospiti della seconda serata

Gli ospiti della seconda puntata

Gli invitati della seconda puntata stanno scalpitando per esibirsi. Nella conduzione, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, sarà presente la giornalista Francesca Fagnani. Gli ospiti, pronti per cantare, saranno Albano e Massimo Ranieri. Oltre loro, Ama è pronto ad accogliere star internazionali come i Black Eyed Peas, che si metteranno in mostra sul palco dell'Ariston. Il super ospite sarà il comico Angelo Duro, che con la sua satira pungente è già pronto a far parlare di sé. Presente anche l'attore Francesco Arca che presenterà la sua nuova fiction.