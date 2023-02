Sanremo 2023, Tananai: "Blanco? Chiederei di rifare il pezzo"

SANREMO - Tananai commenta il 'caso Blanco'. L'ira del cantante bresciano contro i fiori presenti sul palco dell'Ariston ha suscitato le reazioni del mondo della musica, in particolare quella del 27enne cantante milanese: "Se succedesse a me un problema tecnico come il suo io toglierei un auricolare e se non sentissi chiederei di ripartire", ammette Tananai che poi aggiunge: "Capisco quello che è successo ieri, ma so che si è scusato", dichiara il cantante pop, in gara al Festival con 'Tango'.