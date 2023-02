"Accompagno un cliente a Sanremo", l'incredibile rivelazione di una escort che scuote il Festival

SANREMO - La prima serata del 73° Festival di Sanremo ha raccolto dei numeri impressionanti. Oltre ai guadagni, al pubblico e allo share in tv, la kermesse musicale ha influenzato, come al solito, anche il turismo locale nella Riviera dei fiori . Inaspettatamente tra i settori influenzati dal Festival, c'è anche quello del sesso a pagamento .

Escort a Sanremo, il racconto shock

Secondo i dati raccolti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, i clienti hanno preferito il Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi al posto della compagnia delle escort. Normalmente il sito registra 4.800.000 utenti unici mensili. Con la prima serata di Sanremo si è registrato un enorme calo di traffico, proprio tra le 20 e le 2 del mattino. Influenzate invece le ricerche nella zona di Imperia. Una escort ha infatti raccontato: “Sono anni che mi sposto a Sanremo nel periodo del Festival, arrivo un paio di settimane prima, ormai ho i miei contatti e nonostante mi sposti spesso con Escort Advisor riesco a farmi trovare e avvisare i miei amici del posto. Infatti, ho molti clienti importanti che ruotano intorno alla kermesse, che mi hanno contattato vedendo il mio profilo sul sito, per necessità di discrezione e professionalità. Fino a sabato sono all’Ariston ogni sera con un cliente diverso, ma il programma è sempre lo stesso: lo accompagno alla kermesse, facciamo aperitivo in teatro, guardiamo lo spettacolo e dopo andiamo a cena, rimango con loro 6-7 ore circa, compreso il dopo cena".