Mattarella a Sanremo, il retroscena dell'invito all'Ariston: la mossa decisiva di Benigni e il ruolo di Amadeus

SANREMO - "Grazie Presidente, è stato un onore". Così Amadeus ha ringraziato Sergio Mattarella sul suo nuovo account Instagram ( creato in diretta per lui durante la prima serata da Chiara Ferragni e già seguito da 660mila follower), dove ha postato un selfie con il presidente della Repubblica , sua figlia Laura e il co-conduttore Gianni Morandi e la stessa Ferragni). Ma come è riuscito il direttore artistico del Festival di Sanremo a portare il capo dello Stato al teatro Ariston per la serata inaugurale della 73ª edizione della storica kermesse musicale?

Il rapporto con Benigni

A rivelarlo è il sito 'Dagospia', che spiega come un ruolo fondamentale sia stato giocato da Roberto Benigni. Il comico toscano, invitato per celebrare con un suo intervento il 75° anniversario della Costituzione italiana, in virtù del suo rapporto personale con Mattarella ha contattato poi l'entourage politico del Quirinale. Una volta ottenuto l'ok alla partecipazione del presidente della Repubblica la palla è passata all'ad della Rai, Carlo Fuortes che ha dato l'ok senza avvisare il cda dell'azienda. Oltre che per evitare probabilmente polemiche alla vigilia, la scelta è stata dettata anche da ragioni di sicurezza come ha spiegato Amadeus nella conferenza stampa del mattino dopo: "Le indicazione avute dal Quirinale sono state di mantenere il massimo riserbo. Ho ringraziato il consigliere Grasso e Lucio Presta, due persone che da un anno lavorano a stretto contatto affinché ciò che era nei nostri sogni si potesse realizzare. È venuto il presidente della Repubblica a Sanremo in forma privata, neanche istituzionale dal punto di vista formale: anche per motivi di sicurezza ci è stato chiesto che fossimo informati esclusivamente noi tre".