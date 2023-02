Sanremo 2023, Giulia Salemi fuori: social furiosi, la sua risposta ad Amadeus

Doveva esserci anche Giulia Salemi al Festival di Sanremo 2023. Secondo le indiscrezioni dell'ultimo periodo l'influencer e volto del Grande Fratello Vip doveva salire sul palco dell'Ariston per parlare della delicata situazione in Iran date le sue origini persiane. Alla fine, però, Amadeus ha optato per un monologo recitato da Pegah Mushir Pour, giovane attivista italo-iraniana, con l'aiuto di Drusilla Foer. Una scelta che ha scatenato i social: a detti di molti telespettatori la presenza della Salemi avrebbe regalato maggiore interesse sulla seconda serata del Festival data la grossa popolarità raggiunta negli ultimi anni. In più la 29enne ha già ampiamente parlato dell'argomento in altri programmi tv come Le Iene.