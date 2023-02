Paola Egonu: "L'Italia è un paese razzista". Poi su Nazionale e Sanremo...

Importanti dichiarazioni di Paola Egonu a poche ore dal suo debutto sul palco dell'Ariston. A Sanremo , in conferenza stampa, la pallavolista ha affermato: " L'Italia è un paese razzista , ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì. L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose". La sportiva ha anticipato che nel suo monologo alla terza serata del Festival racconterà se stessa e quindi parlerà anche del razzismo che ha subito per anni.

Paola Egonu al Festival di Sanremo 2023

"Prima della pandemia, nel periodo in cui è nato il movimento Black Lives Matter, io e mia sorella eravamo preoccupate, perché pensavamo che quelle cose potessero succedere anche a noi. La frase che far nascere un bambino di colore in Italia sarebbe condannarlo all'infelicità non la penso, è un'esagerazione", ha rivelato Paola Egonu a Sanremo 2023.

La vita in Turchia e il ritorno in Nazionale

L'Egonu ha precisato a proposito del suo lavoro: "Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di andare a giocare in Turchia per crescere e poi tornare qui. Se ho trovato maggiore rispetto in Turchia che in Italia? No". Sul suo ritorno in Nazionale ha invece detto: "Sto metabolizzando tutto ma se ci dovesse essere la possibilità sì".