Sanremo 2023, abiti e gioielli di Paola Egonu: di quale stilista è il vestito

Paola Egonu protagonista al Festival di Sanremo 2023. La pallavolista è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della terza serata della kermesse musicale, in onda su Rai Uno giovedì 9 febbraio. Per l'occasione la sportiva, alla sua prima volta all'Ariston, ha scelto abiti di Emporio Armani.