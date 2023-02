Sanremo 2023, Grignani show: si ferma e riparte, lancia i fiori e manda un messaggio a Blanco

SANREMO - Gianluca Grignani è stato protagonista di uno show inaspettato durante la sua esibizione. Il cantante, che non sentiva il ritorno in cuffia, ha interrotto il brano che stava interpretando. "Ho chiesto di abbassare la mia voce al bravissimo fonico di studio e non mi sentivo più, scusate. A 50 anni impari a fare queste cose, a 20 non avrei fatto così". Un riferimento chiaro a Blanco, che per problemi simili due giorni fa ha distrutto il teatro dell'Ariston. Il cantante è stato ringraziato da Amadeus: "Si fa così, se c'è un problema tecnico si chiede di interrompere e si ricomincia".