Sanremo 2023, la classifica dopo la terza serata: Mengoni primo ma cambia tutto

La classifica

Ecco la graduatoria dopo le prime tre giornate di gara, in cui tutti gli artisti hanno avuto modo di esibirsi sul palco per due volte. Al primo posto, come detto, si conferma Marco Mengoni. Alle sue spalle, Ultimo e Mr. Rain al momento sarebbero sul podio. Medaglia di legno per Lazza, al quinto posto Tananai seguito da Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie e Giorgia che chiude la Top 10 di queste prime tre giornate di Festival di Sanremo. Undicesimo posto per Coma_cose, dodicesima posizione per Gianluca Grignani, Non decolla il pezzo dei Modà, al momento soltanto tredicesimi, così come quello di Paola e Chiara. Seguono LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio. Fuori dai primi venti posti Levante, i Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, e Anna Oxa che lascia l’ultimo posto. In fondo alla classifica ci sono Will, Shari e Sethu.