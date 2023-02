"Elodie mi vuoi sposare": la proposta in diretta a Sanremo, la reazione di Iannone

Momento di imbarazzo alla finale di Sanremo 2023 per Elodie . Prima dell'ultima performance sul palco dell'Ariston un ragazzo tra il pubblico ha urlato: "Elodie, mi vuoi sposare?". Una proposta inaspettata che ha fatto sorridere la cantante, ex concorrente di Amici. Una proposta che forse ha infastidito il nuovo fidanzato di Elodie, il pilota Andrea Iannone , che ha risposto pochi minuti dopo via Instagram...

Le parole di Elodie su Andrea Iannone

In una recente intervista per il settimanale Chi Elodie ha parlato del suo rapporto con Andrea Iannone, conosciuto dopo la fine della tormentata relazione con Marracash. "Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. - ha detto l'artista - C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. Andrea è un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità".