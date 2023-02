Elodie pronta per Sanremo: "Con Iannone sono felice. Con Marracash invece..."

Elodie torna in gara al Festival di Sanremo dopo le partecipazioni del 2017 e del 2020 (senza dimenticare la co-conduzione di una serata nel 2021). La Di Patrizi presenterà 'Due', che parla di un amore finito. "Di questo brano me ne sono innamorata al primo ascolto, ma ho trovato grandi difficoltà nell'interpretarla. Ero arrabbiata con me stessa perché non mi sentivo abbastanza brava. Solo dopo le prove con l'orchestra mi sono sentita felice", ha raccontato la 32enne al Corriere della Sera. Per molti una canzone riferita all'ex fidanzato Marracash ma in realtà, come spiegato dalla stessa Elodie, c'è un altro pezzo del nuovo album dedicato apertamente al rapper: 'Apocalisse'.