Sanremo 2023, la scaletta della finale fa arrabbiare J-Ax e gli Articolo 31

J-Ax su tutte le furie dopo aver letto la scaletta del Festival di Sanremo 2023. Scaletta piuttosto lunga: la fine della diretta è prevista praticamente all'alba. “A noi, come ad altri cantanti in gara, da quando c’è il televoto ci hanno fatto suonare sempre con la concorrenza del porno nelle tv regionali che come sappiamo è l’unica cosa che può portare via share a Sanremo”, ha fatto notare il rapper, che per questa importante occasione ha riunito gli Articolo 31.