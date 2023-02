Blanco, il post per San Valentino fa discutere: polemiche e ironie sui social

Blanco continua a far parlare di sè dopo quanto accaduto sul palco dell'Ariston, nella 73ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha pubblicato il suo post per San Valentino: una singola rosa in una piscina, senza nessuna frase. Tutti hanno colto il riferimento all'episodio del Festival, dove Blanco ha distrutto le rose sul palco. Gli utenti si sono scatenati, tra polemiche e ironie sulla foto pubblicata da Blanco: "Ne è avanzata una!"; "L'unica sopravvissuta"; "Abbiamo capito che vuoi chiedere scusa"; "Un minuto prima di essere calpestata".